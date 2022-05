Victoria’s Secret paga 8,3 milioni ai lavoratori licenziati

Victoria’s Secret paga 8,3 milioni di dollari a oltre 1.000 lavoratori thailandesi licenziati senza aver ricevuto alcuna indennità, come previsto dalla legge locale. L’impianto in cui lavoravano in Thailandia è stato chiuso nel marzo del 2021 e i dipendenti cacciati da allora si battono, assistiti da alcuni attivisti, per essere risarciti. Nello stabilimento producevano reggiseni per Victoria Secret.