Venezuela: appello di Guaidò “contro la dittatura”

La Giornata della Gioventù è stata celebrata oggi a Caracas, capitale del Venezuela, con manifestazioni contemporanee convocate dal leader dell’opposizione, Juan Guaidó, e dal governo del presidente Nicolás Maduro. L’appuntamento nel quartiere di Chacao della capitale è stato una occasione per l’autoproclamato presidente ad interim venezuelano Guaidó per ribadire davanti a centinaia di persone, come riferisce il portale La Patilla, che è necessario “salvare il Venezuela” dalla “dittatura di Maduro”. Queste manifestazioni, ha ancora detto, sono “il sacrificio per giungere ad un Venezuela libero e democratico” e “per onorare tutti i giovani che hanno dato la vita per la libertà del Venezuela”.

“Oggi siamo di nuovo in piazza perché si deve sottolineare che siamo la maggioranza”, ha aggiunto, sollecitando l’opposizione a unirsi, perché “la dittatura ha una data di scadenza e quindi il Venezuela un’opportunità di rinascita”.