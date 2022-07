Venezia, dal 16 gennaio ci vorrà un contributo d’accesso

Il contributo d’accesso per i turisti che arriveranno in giornata a Venezia partirà dal 16 gennaio 2023. Lo ha annunciato l’assessore comunale al turismo Simone Venturini. “Stiamo pensando di fissare un limite di capienza della città, che non significa chiusura, la città resterà sempre aperta”, ha spietato l’assessore al Bilancio, Michele Zuin, nel corso della presentazione del nuovo sistema di accesso. “Quando sarà superata una certa soglia di presenze, - ha aggiunto - si pagherà un contributo più alto. Si tratta di un sistema per disincentivare i turisti, ma questo non significa chiusura della città”. Le soglie giornaliere potranno essere diversificate nel corso dell’anno.