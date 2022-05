Vaiolo scimmie, l’Ue comprerà vaccini

L’Ue acquisterà vaccini e antivirali per metterli a disposizione degli Stati membri e contribuire così ad affrontare la gestione dei casi di vaiolo delle scimmie apparsi in diversi Paesi: lo ha annunciato in conferenza stampa la ministra della Sanità spagnola, Carolina Darias. La ministra ha aggiunto che il vaccino contro il vaiolo che verrà comprato sarà Imvanex, che è prodotto da una compagnia danese. L’acquisto sarà gestito dall’Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (Hera), ha precisato.