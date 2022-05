Vaiolo delle scimmie, oltre 200 casi confermati

Il numero di casi confermati di vaiolo delle scimmie in tutto il mondo ha raggiunto la cifra di 219, non considerando i paesi in cui la malattia è endemica. Lo riporta un rapporto pubblicato dall’Agenzia europea per le malattie. Sono 19 le nazioni, la maggior parte in Europa, che hanno segnalato almeno un caso confermato, secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).