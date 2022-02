Vaccinazione under 5, Pfizer chiede l’ok a Fda

Il vaccino contro il Covid di Pfizer per i bambini dai 6 mesi ai 5 anni potrebbe essere disponibile per la somministrazione negli Stati Uniti già entro la fine di febbraio o gli inizi di marzo. La casa farmaceutica ha infatti annunciato - dopo le indiscrezioni apparse sui media Usa - di aver chiesto l’autorizzazione d’emergenza alla Food and Drug administration (Fda) per il suo vaccino contro il Covid-19 per i bambini più piccoli. In caso di approvazione, si tratterebbe del primo vaccino negli Stati Uniti per questa fascia di età.