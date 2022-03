Usa, sparatoria in una scuola in Iowa

Uno studente è morto e altri due sono rimasti feriti in una sparatoria fuori da un liceo a Des Moines, in Iowa. Lo riporta la Cnn. La polizia ha poi precisato che "ci sono stati dei fermi".

La scuola, l'East High School, è stata messa in lockdown e gli abitanti della zona sono stati invitati a rimanere nelle proprie case, anche se la polizia ritiene che non ci sia una "minaccia in corso". Secondo il portavoce dei vigili del fuoco, Ahman Douglass, le persone colpite sono due ragazzi e una ragazza. I due feriti sono ancora ricoverati in ospedale. I colpi, secondo le prime ricostruzioni della polizia, sono arrivati da un'auto di passaggio.