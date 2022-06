USA, sparatoria in un ospedale a Tulsa

A una settimana dalla strage nella scuola di Uvalde, in Texas, una nuova sparatoria è avvenuta negli Stati Uniti. Secondo quanto riportano i media locali un uomo armato di fucile ha aperto il fuoco sui pazienti del St. Francis Hospital, un ospedale a Tulsa, in Oklahoma. La polizia ha confermato sui suoi profili social il bilancio di cinque vittime, compreso l’aggressore. Secondo quanto riferito dal vice capo del dipartimento di polizia di Tulsa Eric Dalgleish in conferenza stampa il presunto aggressore si è suicidato. Diverse persone sono rimaste ferite, ma non sono in pericolo di morte, ha aggiunto.

Biden informato

Il presidente Joe Biden è stato informato della sparatoria e la situazione viene monitorata, ha riferito un portavoce della Casa Bianca. Washington è in contatto con le autorità locali. La sparatoria arriva mentre è in corso un acceso dibattito sulle armi dopo le stragi di Uvalde e di Buffalo. La speaker della camera Nancy Pelosi ha assicurato che ci sarà un’azione forte. I democratici stanno valutando diverse misure, fra le quali anche il divieto delle armi d’assalto. Un’ipotesi aggressiva che non sembra comunque in grado di spuntarla in Congresso, dove i liberal in Senato non hanno i numeri sufficienti per approvare neanche misure più deboli.