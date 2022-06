Usa, proteste pro aborto fuori dalla Corte Suprema

Mobilitazione di massa

Centinaia di persone si sono ritrovate per il secondo giorno consecutivo nella capitale americana e nelle principali città degli Stati Uniti per manifestare contro la decisione del massimo tribunale. A New York la polizia ha arrestato almeno 25 manifestanti ieri sera durante le proteste a cui hanno partecipato almeno 17’000 persone. La maggior parte dei dimostranti sono stati arrestati per aver bloccato il traffico nella metropoli, altri per aver vandalizzato le mura di un edificio nel quale sono ospitati gli uffici di Fox news. Un altro gruppo di manifestanti è stato fermato dopo essere salito sul rimorchio di un camion.