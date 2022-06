Usa, proteste per la sentenza sull’aborto

Frattanto, in tutti gli Stati Uniti continuano le proteste contro la sentenza della Corte Suprema che ha di fatto abolito l'aborto negli Stati Uniti a livello federale. Come conseguenza della sentenza della Corte suprema, sette Stati americani hanno bandito l'aborto subito dopo la decisione e altri sette lo faranno nei prossimi 30 giorni. Si tratta di Stati a guida repubblicana che avevano già varato restrizioni sull'interruzione di gravidanza, ma sono in tutto 26 quelli in cui l'aborto potrebbe essere bandito per sempre.

Opinioni contrastanti

Intanto, un gruppo di 83 magistrati in 28 Stati Usa hanno annunciato pubblicamente che non perseguiranno chi cerca o pratica l’aborto. “Non tutti siamo d’accordo a livello personale o morale sulla questione dell’aborto. Ma siamo uniti nella nostra ferma convinzione che i magistrati abbiano la responsabilità di astenersi dall’utilizzare le risorse limitate del sistema legale penale per criminalizzare decisioni personali”, si legge in una nota congiunta partita dal procuratore di Los Angeles, George Cascon. Tra i magistrati c'è chi vive e opera in Stati che intendono garantire il diritto all'aborto come California e Illinois, ma ci sono anche 11 Stati che hanno già attuato leggi severissime contro l'aborto come Texas, Louisiana e Alabama.