Usa, ordine esecutivo contro detenzioni illegali

Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo per imporre sanzioni contro governi stranieri coinvolti “nelle detenzioni illegali e nei rapimenti” di cittadini americani. Lo riferisce il dipartimento di Stato Usa in una nota.

L’ordine ha anche l’obiettivo di “evitare che episodi del genere avvengano in futuro e per migliorare le comunicazioni con le famiglie dei detenuti, lavorando per garantire che ricevano “informazioni coerenti e accurate”.

Sanzioni e indicatore di rischio D

L’ordine esecutivo prevede sanzioni finanziarie e limiti ai viaggi per tutti coloro che sono responsabili delle detenzione ingiusta di americani sia che si tratti di “un’organizzazione terroristica sia che si tratti di uno Stato”.

Parallelamente, il Dipartimento di Stato ha deciso di introdurre un nuovo indicatore di rischio negli avvisi sui viaggi per i cittadini Usa. L’indicatore ‘D’ avverte gli americani di un elevato rischio di detenzione in un determinato Paese.