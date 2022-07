USA, nuovi incendi al Yosemite National Park

L’area è stata chiusa giovedì ma le fiamme continuano ad avanzare. Circa 1.600 persone - quasi tutti turisti - sono state evacuate venerdì dalla vicina Wawona, in California, e dal campeggio locale. I vigili del fuoco stanno facendo tutto il possibile per salvare gli alberi, incluso l’utilizzo di sistemi di irrigazione per aumentare l’umidità del terreno, ha spiegato la portavoce dei pompieri del parco nazionale Nancy Philippe. Finora nessuna delle sequoie giganti, che possono vivere fino a 3.000 e sono originarie del Nevada, è stata danneggiata.