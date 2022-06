Usa, la Corte suprema limita i poteri dell’agenzia ambientale

Nuovo colpo di scure della Corte suprema americana che nell’ultima sentenza emessa ha posto un limite ai poteri dell’Agenzia per l’ambiente federale per lottare contro le emissioni di gas serra. In seguito ad una causa avviata da un gruppo di Stati repubblicani assieme ad alcune grandi compagnie del carbone, la Corte suprema ha inflitto un notevole colpo agli sforzi dell’amministrazione Biden di combattere il cambiamento climatico.