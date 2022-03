Usa cominceranno a lavorare sul dollaro digitale

Studiare i rischi legati alle crypto

Il presidente Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo in cui chiede alle agenzie governative di studiare i possibili rischi legati al boom delle criptovalute e di valutare la creazione di un dollaro digitale sostenuto dalla banca centrale (la Federal Reserve, Fed), dopo che la Cina e altri paesi hanno già adottato una valuta digitale. L'amministrazione di Biden esaminerà anche come le criptovalute possano minare le sanzioni americane (in particolare quelle russe per l'invasione all'Ucraina) e gli sforzi per combattere il riscaldamento globale. Il provvedimento sollecita le autorità regolatorie ad esaminare i rischi che un mercato di 1750 miliardi di dollari (1600 miliardi di franchi) in criptovalute presenta per i consumatori, gli investitori e in generale per l'economia.