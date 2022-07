USA, afroamericano ucciso dalla polizia

La controversa uccisione da parte della polizia di un afroamericano, colpito con 60 colpi, rischia di accendere nuove proteste in America contro la brutalità della polizia verso le minoranze, come successe con la morte di George Floyd. Per questo il sindaco e la polizia di Akron, Ohio, hanno lanciato un appello alla calma in vista delle manifestazioni di protesta previste in città dopo la diffusione di un video shock che mostra l'omicidio del 25enne Jayland Walker, crivellato di colpi dopo un inseguimento, prima in auto e poi a piedi, nonostante fosse disarmato dopo essere uscito dalla macchina.