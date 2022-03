USA abbandonano politica migratoria Trump

L’amministrazione Biden ha deciso di non più applicare una politica di frontiera applicata dall’amministrazione Trump, il che comporta che i minori non accompagnati non saranno deportati dagli Stati Uniti. La norma in questione è l’ordine 42 emesso dal Centers for Disease Control and Prevention in marzo 2020, che permetteva alle autorità USA di espellere rapidamente famiglie di migranti sorprese ad attraversare la frontiera tra USA e Messico, giustificando le decisioni sulla base della situazione sanitaria. Da quando è entrata in applicazione, la norma ha contribuito a 1,6 milioni di respingimenti, sebbene nella cifra rientrino anche i multipli tentativi di persone singole.