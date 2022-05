Una prima ministra per la Francia

La ministra del Lavoro, Elisabeth Borne, è stata nominata oggi primo ministro dal presidente francese Emmanuel Macron, che l’ha incaricata subito di formare il nuovo governo. Sessantuno anni, la Borne - già ministra dei Trasporti, poi dell’Ecologia, quindi del Lavoro - è la prima donna premier in Francia dopo Edith Cresson, che 30 anni fa fu nominata dal presidente socialista François Mitterrand. La nomina ha fatto seguito alla consegna delle lettere di dimissioni da parte dell’ormai ex premier Jean Castex.

Una donna dopo 30 anni

Origini di sinistra, fama di grande competenza e già ministra dei Trasporti nel governo di Edouard Philippe, poi della Transizione ecologica, quindi del Lavoro con Jean Castex, Elisabeth Borne è la seconda donna nella storia a guidare un governo francese. La prima, 30 anni fa con François Mitterrand, fu la socialista Edith Cresson, che rimase però in carica meno di un anno, travolta da un’impopolarità senza precedenti. Con la Borne, alla quale i detrattori rimproverano una certa freddezza e mancanza di flessibilità - in particolare nelle trattative con i partner sociali - si apre il secondo mandato di Macron, con il quale oggi nel primo incontro all’Eliseo ha già parlato di formazione del nuovo governo. Una struttura che dovrebbe essere annunciata in brevissimo tempo ma che poi - come la stessa premier - sarà sottoposta alla verifica delle elezioni legislative di metà giugno. Nel caso di una clamorosa sconfitta - di fatto una sconfessione da parte dell’elettorato - il governo cadrà e dovrà essere nominato un nuovo premier.