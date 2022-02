Una notte di reazioni, sanzioni e carri armati

Un testimone dell’agenzia Reuters riferisce di avere visto almeno sette carri armati e altri mezzi pesanti entrare a Donetsk, sebbene insegne di uno Stato chiaramente riconoscibili non fossero visibili. Immagini provenienti dalla città filorussa mostrano festeggiamenti e lanci pirotecnici mentre Putin pronunciava il suo discorso.

L’Occidente risponde con sanzioni economiche

Il riconoscimento unilaterale dell’indipendenza dei due territori ha fatto scattare l’imposizione del primo pacchetto di sanzioni economiche statunitensi, ripetutamente minacciate in caso di repentino aggravamento dell’instabilità. Subito dopo il discorso televisivo di Putin, Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo che impedisce il business di aziende Usa nella zona e l’importazione di beni da queste due regioni. La portavoce della Casa Bianca Jen Psaki ha tuttavia precisato che queste prime misure economiche sono separate da quelle già preparate da Washington e alleati e che saranno applicate in caso di invasione su vasta scala dell’Ucraina. Ulteriori sanzioni sono attese in giornata da parte statunitense, ma anche da Regno Unito, Francia e Germania.