Un’orca finita nella Senna è deceduta

Avvistata per la prima volta il 16 maggio

L’orca era stata avvistata la prima volta il 16 maggio fra il porto di Le Havre e la città di Honfleur in Normandia, prima di risalire fino a Rouen. Un gruppo di esperti ha lavorato con tecniche sonar per cercare di riportare l’animale, un esemplare maschio lungo circa 4 metri, nel suo habitat naturale di acqua salata, ma tutti i tentativi sono falliti.