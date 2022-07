Un incendio minaccia il parco di Yosemite

Fiamme fuori controllo

I pompieri sono al lavoro senza sosta ma per ora l'Oak Fire, il maggiore fra i sei incendi che in queste ore stanno devastando la California, resta per lo più fuori controllo. Le fiamme continuano infatti ad avanzare e in sole 24 ore sono cresciute da 647 ettari a 4.815. “L’incendio si muove rapidamente ed è cresciuto in modo significativo”, è l'allarme lanciato dai pompieri. Il governatore dello Stato Gavin Newsom nei giorni scorsi ha dichiarato l'emergenza così da poter accedere ad ulteriori risorse per rispondere alle fiamme, combattute da un esercito di 400 pompieri muniti di decine di camion ed elicotteri. Molte strade sono state chiuse. Un centro di evacuazione della Croce Rossa è stato allestito nella contea di Mariposa. Gli alberghi dell'area sono infatti tutti al completo con gli evacuati, senza alcun posto disponibile neanche per i pompieri in prima linea a caccia di qualche ora di riposo prima di riprendere la battaglia. “I miei genitori sono stati evacuati e ora hanno perso tutto. Quando mia madre ha lasciato l’abitazione in cui vivevano da 37 anni e dove sono cresciuto non aveva nulla con sé, se non i vestiti e le scarpe che indossava”, ha raccontato Nick Smith alla Cnn.