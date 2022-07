Un gigantesco boiler fornirà acqua a Berlino

Un enorme impianto di accumulo di calore, una sorta di gigantesco ‘boiler’, è in costruzione a Berlino e servirà a fornire ai residenti nella capitale tedesca acqua calda ottenuta utilizzando l’elettricità proveniente da centrali solari ed eoliche in tutta la Germania. Si tratta - riporta il sito del Frankfurter Allgemeine Zeitung - del più grande impianto del genere nel Paese.

Una capacità di 56 milioni di litri d’acqua Affidato all’azienda energetica Vattenfall, sarà inaugurato entro l’autunno: il serbatoio di stoccaggio sarà alto 45 metri con un diametro di 43 metri e una capacità di 56 milioni di litri d’acqua. Sarà riempito d’acqua nei prossimi mesi e, grazie a tecnologie innovative, sarà in grado di trasformare l’energia solare ed eolica in calore, che a sua volta potrà essere immesso nella rete della capitale tedesca secondo necessità, facendo fronte alla volatilità dell’offerta di energie rinnovabili. E in parte al fabbisogno energetico invernale potenzialmente aumentato dal venir meno delle forniture energetiche russe.

Soddisferà gran parte del fabbisogno di acqua calda della città

L’impianto da 50 milioni di euro avrà una capacità termica di 200 megawatt, sufficiente per soddisfare gran parte del fabbisogno di acqua calda di Berlino durante l’estate e circa il 10% di quello necessario in inverno. L’ampio serbatoio coibentato può mantenere l’acqua calda fino a 13 ore, compensando i cali di vento o di sole. Inoltre, sarà anche in grado di utilizzare altre fonti di calore, come quella estratta dalle acque reflue. Quando sarà completato, l’impianto di Berlino sarà il più grande del genere in Europa, ma nei Paesi Bassi ne è già in progetto uno ancora più grande.