“Un attacco all’Ucraina resta possibile”

Non ancora verificato il ritiro delle truppe russe

Gli Usa “non hanno ancora verificato in questa fase” un ritiro delle truppe russe, ha poi aggiunto il presidente degli Stati Uniti, precisando che “se la Russia attacca l’Ucraina, sarà una guerra frutto di scelta” ma “le sanzioni sono pronte”. Biden ha poi ribadito che in caso di attacco il gasdotto Nord Stream 2 non partirà.