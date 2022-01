Ucraina: vertice sovranista accusa Mosca, “ci porta alla guerra”

Le dichiarazioni di Le Pen

Il paragrafo è stato ‘sospeso’ dalla delegazione francese per non avere “un’influenza nefasta” sui negoziati in corso del presidente francese, Emmanuel Macron, ha spiegato in conferenza stampa la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, che pure non ha nascosto le divergenze sul dossier ucraino. “Prima di essere un avversario politico”, Macron “è il presidente della Repubblica francese ed è ora in trattativa con Stati Uniti e Russia per cercare un modo di ridurre le tensioni in Ucraina - ha spiegato Le Pen -. Non desidero in alcun modo che ciò che si decide oggi possa avere un'influenza nefasta sulla libertà del presidente della Repubblica francese di condurre i negoziati”.

Tra gli altri punti della dichiarazione, l'impegno a creare un ufficio di coordinamento a Bruxelles, la condanna degli attacchi dell'Ue a Ungheria e Polonia, la difesa del primato delle costituzioni nazionali sul diritto dell'Ue.