Ucraina, Parigi vuole inviare militari in Romania

La Francia intende inviare “diverse centinaia” di soldati in Romania nell’ambito di un rafforzamento della presenza Nato in Europa orientale. Lo ha reso noto la ministra delle forze armate Florence Parly. “Questo è il motivo per cui giovedì sono andata in Romania. Abbiamo ovviamente discusso di questo tema con i nostri partner in loco”, ha spiegato la ministra.

Questo Paese, confinante con l’Ucraina e che ha accesso al Mar Nero, dove si affaccia anche la Russia, è “nell’epicentro delle tensioni” tra Mosca e Kiev, e deve quindi essere “rassicurato”, ha sottolineato Parly, aggiungendo che “avremo un incontro molto presto con gli alleati della Nato” sull’invio di una forza in Romania e “ci stiamo preparando in modo da essere pronti non appena ci verrà chiesto di schierare le truppe francesi”.