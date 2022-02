Ucraina, Macron a Mosca “segnale di distensione”

La visita del presidente francese Emmanuel Macron in Russia ha portato “un elemento di distensione” nella crisi tra Occidente e Mosca sull’Ucraina, ma non ha rappresentato un “miracolo”, e “il problema non è stato ancora risolto”: lo ha affermato il capo diplomatico dell’UE, Josep Borrell.

“Speranza per non entrare in uno scontro militare”

“Per quanto le persone siano disposte a sedersi al tavolo e parlare, penso che ci sia una speranza per non entrare in uno scontro militare”, ha detto Josep Borrell ai giornalisti al termine di una visita a Washington. Dopo l’incontro con Putin, Macron ha detto di aver visto soluzioni “concrete” alla crisi e di aver ricevuto assicurazioni dal leader russo che non ci sarebbe stata un’ulteriore escalation. Ma nonostante il suo ottimismo, Borrell ha affermato che il problema “non è stato ancora risolto”.