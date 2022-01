Ucraina, la Nato schiera navi e jet

Sale la tensione

Ma non è l’unico fronte in cui la tensione sale. Gli Stati Uniti hanno infatti annunciato l’evacuazione delle famiglie dei diplomatici di stanza in Ucraina (l’incaricata d’affari Kristina Kvien è comunque al suo posto), misura in parte copiata a stretto giro dalla Gran Bretagna che però ha indispettito non poco le autorità ucraine. “La consideriamo prematura ed eccessiva”, ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri di Kiev, Oleg Nikolenko. L’Ue, sul punto, balla invece da sola. “Non drammatizziamo la situazione”, ha commentato l’Alto rappresentante europeo Josep Borrell prima dell’inizio del consiglio Affari esteri a Bruxelles. “L’Ue non ritirerà il suo personale diplomatico dall’Ucraina. Blinken ci ha poi spiegato che semplicemente chi voleva lasciare il Paese è stato autorizzato a farlo”. Il segretario di Stato Usa, infatti, si è collegato in video conferenza al Consiglio, seguendo la linea di Washington del “nulla sull’Europa senza gli europei”, che in queste settimane ha segnato un intenso lavorio diplomatico tra le due sponde dell’Atlantico, sia tra partner Nato sia tra Stati membri dell’Ue. Il mantra è quello “dell’unità” contro la manifesta strategia di Mosca di “spaccare” il fronte occidentale.