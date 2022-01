Ucraina, hackerati siti governativi

Specialisti già al lavoro

“I nostri specialisti stanno già lavorando per ripristinare il lavoro dei sistemi informatici e la polizia informatica ha aperto un’indagine”, ha affermato il ministero degli Esteri. Il sito web del ministero degli Esteri mostrava questa mattina un messaggio in lingua ucraina, russa e polacca che diceva: “Ucraini! Tutti i tuoi dati personali... sono stati cancellati e sono impossibili da ripristinare. Tutte le informazioni su di te sono diventate pubbliche, abbiate paura e aspettatevi il peggio. “Questo è per il tuo passato, presente e futuro”, aggiungeva, citando due organizzazioni ultranazionaliste in Ucraina. Sembra tuttavia che non vi sia stata alcuna fuga di dati personali. Il ministero dell'Istruzione ha affermato che le autorità, inclusi il servizio di sicurezza SBU e la polizia informatica, stanno lavorando per affrontare il problema. Gli hacker russi collegati a Mosca sono stati ripetutamente accusati in passato di attacchi informatici ai siti Web e alle infrastrutture del governo ucraino.