Ucraina, esplosioni e attacchi in più città

Il corpo di un bambino è stato trovato sotto le macerie di un edificio residenziale di cinque piani nella città di Chasiv Yar nella regione di Donetsk. Lo scrive l’Ukrainska Pravda citando il servizio ucraino di emergenza, precisando che il bilancio dei morti è salito a 33. Finora nove persone sono state tratte in salvo.

Esplosioni a Novaya Kakhovka

Nel frattempo, una serie di grandi esplosioni ha scosso ieri in serata la città di Novaya Kakhovka nella regione di Kherson in Ucraina. Lo riportano e la Cnn e i media ucraini, citando fonti locali. La città, come gran parte dell’area di Kherson, è sotto occupazione russa. Si tratta della seconda grande esplosione in quattro giorni nella città, sede di un’importante diga idroelettrica e di un collegamento nell’approvvigionamento idrico per la Crimea. Video pubblicati sui social media ucraini hanno mostrato le immagini di alcune esplosioni.

Attacchi anche a Kharkiv, Saltivka, Kiev

“Kharkiv ha affrontato nuovi brutali attacchi da parte dell’esercito russo. Un altro razzo ha colpito un edificio residenziale: un isolato è stato completamente distrutto”, ha dal canto suo affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo consueto messaggio serale. “Al mattino, gli occupanti hanno bombardato i distretti di Saltivka e Kiev con l’artiglieria missilistica: cinque persone sono state uccise - ha aggiunto -. La regione di Odessa è stata colpita da missili, le ostilità estremamente violente sono continuate nella regione di Donetsk e nel territorio della regione di Lugansk. Porgo le mie condoglianze a tutti i parenti e amici dei defunti”.

Raffica di attacchi contro la città di Mykolaiv

Le forze russe hanno nel frattempo lanciato diversi attacchi missilistici nelle prime ore di oggi contro la città di Mykolaiv, nell’Ucraina meridionale: lo ha reso noto su Telegram il sindaco, Oleksandr Sienkevych, secondo quanto riporta Ukrinform. Testimoni oculari hanno riferito che le esplosioni sono state udite in tutti i quartieri della città e le unità di difesa antiaerea ucraine sono state attivate. Gli attacchi sono stati lanciati dalla zona della città occupata di Kherson. Per il momento non si hanno notizie di vittime o feriti.