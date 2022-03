Ucraina, cosa è successo oggi

Trattative ancora ferme

Per far capire cos’è diventata la vita dell’Ucraina negli ultimi 26 giorni, il presidente Zelensky in una nuova comunicazione online ha fatto ascoltare per 20 secondi il suono delle sirene, la lugubre colonna sonora che accompagna le notti dell’interno paese. Un suono che è il lamento di una nazione sfibrata da una guerra di cui per ora non si vede una fine. Sebbene i colloqui fra le parti continuino – o almeno questo è quanto comunicano le parti – non si ha idea del punto a cui siano giunte le trattative.