Ucraina, bombe da navi russe

Navi con dragamine

Sono quattordici le navi russe che si stanno avvicinando, con un dragamine ad aprire la strada. Nella notte sono iniziati i bombardamenti sulle coste a sud: nel mirino infrastrutture militari, nella zona di Belgorod-Dnestrovsky. Sono stati lanciati razzi e - come ha riferito Anton Gerashchenko, consigliere del ministro degli affari interni dell'Ucraina - sono stati sparati colpi di artiglieria. Per il momento non ci sono stati tentativi di sbarco di truppe. Nella città del sud dell’Ucraina - conosciuta per le spiagge e l’architettura di edifici come il Teatro dell’Opera, ma soprattutto per la monumentale scalinata immortalata nel film “La corazzata Potemkin” - le sirene per “attacco aereo” sono suonate quattro volte in poche ore, costringendo i cittadini a correre nei rifugi. Lo stesso è avvenuto a Kiev, Poltava, Dnipro, Kharkiv, Ivano-Frankivsk e Leopoli. Nella capitale sono stati segnalati aspri combattimenti e esplosioni nella zona settentrionale.