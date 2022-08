Ucciso il leader di Al Qaida

Il leader di Al Qaida Ayman al-Zawahiri è stato ucciso a Kabul in un attacco avvenuto con un drone. Il Blitz della Cia, avvenuto nel fine settimana, è stato mirato e non ha coinvolto civili. Lo hanno comunicato dei funzionari dell’amministrazione statunitense. Al-Zawahri, una delle menti degli attacchi dell’11 settembre, aveva assunto le redini dell’organizzazione terroristica nel 2011 dopo l’uccisione di Osama bin Laden, di cui è stato per anni il braccio destro.

“Giustizia è stata fatta”

Dalla Casa Bianca, dove si trova in isolamento per la positività al Covid, Biden ha annunciato di aver autorizzato il blitz alcuni giorni fa. “Giustizia è stata fatta e questo leader terrorista non c’è più”, ha detto il presidente americano, che ha inoltre ribadito come gli Stati Uniti continueranno a combattere il terrorismo. “Quando un anno fa ho messo fine alle operazioni militari in Afghanistan ho promesso agli americani che avremmo continuato a condurre efficaci operazioni antiterrorismo. Questo è quello che è abbiamo fatto”, ha voluto sottolineare Biden.

L’attacco

Il blitz, ha detto l’alto funzionario Usa, è avvenuto sabato a Kabul alle 21:48 locali. Un drone ha sparato due missili Hellfire contro al-Zawahiri mentre si trovava sul balcone di una casa nella capitale dell’Afghanistan dove viveva con la sua famiglia. Il raid che ha portato all'uccisione del leader di Al Qaida è stato pianificato per oltre sei mesi, ma di recente i piani hanno subito un'accelerazione, con la svolta avvenuta lo scorso 1. luglio. Nel corso di una riunione il direttore della Cia William Burns e il direttore degli 007 americani Avril Haines hanno illustrato nel dettaglio l'operazione a Biden, presentando al presidente anche il modellino della casa in cui era ospite al-Zawahiri. Il via libera definitivo dell'inquilino della Casa Bianca è arrivato il 25 luglio.

I Talebani condannano l’attacco

I talebani condannano l’operazione ritenendola una “chiara violazione dei principi internazionali e dell’accordo di Doha. Queste azioni sono contro gli interessi degli Stati Uniti, dell’Afghanistan e della regione”, affermano in una nota. Washington, invece, ritiene che siano stati i talebani a violare l'accordo di pace firmato a Doha nel 2020, consentendo al leader di Al Qaida di entrare nel Paese.

Chi era al-Zawahri