Trump, il 6 gennaio abdicò al suo dovere

Donald Trump non solo non ha fatto niente per fermare l’assalto al Congresso, ma si è seduto davanti al piccolo schermo per godersi lo spettacolo. Insomma ha infranto la legge e abdicato ai suoi doveri rifiutandosi di facilitare l’intervento delle forze dell’ordine per placare la protesta violenza. È la pesante accusa della commissione d’inchiesta sul 6 gennaio che, minuto per minuto, ricostruisce per gli americani quelle poco più di tre ore che hanno sconvolto l’America.

Arringa finale

Nella sua ultima udienza pubblica la commissione presenta infatti la sua “arringa finale” e lo fa con dettagli inediti di quei 187 minuti, dalle 13.10 alle 16.17 del 6 gennaio, ovvero da quando l’ex presidente incitò la folla a marciare a Capitol Hill a quando postò un breve video per chiedere ai suoi fan di andare a casa. Un arco temporale, come riferito dai testimoni, in cui lo staff di Trump ha cercato di convincere il tycoon ad agire e fermare l’insurrezione. Un pressing serrato che non è servito a nulla per ore se non a irritare ancora di più l’allora presidente. Il giorno successivo, il 7 gennaio, la pressione su Trump era rimasta elevata con i suoi consiglieri intenti a convincerlo a parlare al paese e condannare la violenza.