“Trump avrebbe vinto con meno meschinità”

Su Putin e l’Ucraina Le affermazioni di Barr arrivano in un periodo in cui Donald Trump è tornato a far parlare di sé, per le sue affermazioni su Putin e un’eventuale ricandidatura. “Il problema non è che Vladimir Putin è intelligente, è che i nostri leader sono stupidi”, aveva affermato, definendola una persona “smart” con “cui avevo affinità“. Inoltre, sulla questione ucraina, dal palco della Conservative Political Action Conference in Florida l’ex presidente aveva definito “un’atrocità“ quanto sta accadendo ad est e loda il “coraggio” del presidente Volodymyr Zelensky. Trump ha inoltre affermato che “Con me alla presidenza non sarebbe mai successo”.

“Se io fossi presidente, questo non sarebbe accaduto”

Il tycoon non si è sbilancia esplicitamente su una sua possibile candidatura nel 2024 ma ha indica fra le righe che potrebbe farlo: “Abbiamo già vinto due volte, possiamo vincere anche la terza”, dice riferendosi indirettamente alle elezioni del 2020 che, a suo avviso, gli sono state rubate. I due avvenimenti sarebbero legati: “Se le nostre elezioni non fossero state rubate”, quanto sta accadendo in Ucraina “non sarebbe accaduto. Se io fossi stato presidente, questo non sarebbe accaduto. Sono l’unico presidente del 21mo secolo durante il quale la Russia non ha invaso un altro Paese”, spiega ricordando come molti temevano quando è stato eletto che avrebbe trascinato gli Stati Uniti in una guerra mondiale. Non solo “non l’ho fatto, ma sono quello che invece vi ha portato fuori dalla guerra”.