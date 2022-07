Trump ancora il più popolare tra i repubblicani

Non è tuttavia sempre stato così: il tycoon, nel 2016, è riuscito ad ottenere solamente un terzo dei voti negli stati chiave. Era riuscito tuttavia a prevalere perché gli altri membri del partito che si erano detti contrari alla sua politica divisiva non sono mai riusciti a concordare su un unico rivale di Trump. La stessa dinamica potrebbe ripetersi questa volta: l’ex-presidente vorrebbe sondare le acque per una rielezione già questa estate.

Con una lista crescente di candidati, persino un Trump indebolito da due impeachments e vulnerabilità legali crescenti potrebbe ottenere una posizione di comando in delle elezioni primarie frazionate tra diversi candidati. “Ho paura che potrebbe andare a finire come nel 2016, quando tutti pensavano che fosse qualcun altro a dover lasciare spazio nella corsa”, ha dcihiarato lo stratega repubblicano Mike DuHaime, che ha fatto da consulente per la campagna del Governatore Chris Christie’s quell’anno. “Credo che ogni candidato abbia realizzato che avrebbe avuto migliori chance contro Trump nell’1 contro 1. Ma ogni persona ha inoltre pensato che fosse lei a meritare di avere quella chance, e nessuno si è tolto di mezzo - fino a che non è stato troppo tardi.