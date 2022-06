Trucchi alla maturità, niente social in Algeria

Le autorità algerine hanno bloccato oggi l’accesso ai social in tutto il paese, per prevenire possibili irregolarità durante gli esami di maturità. Dalle otto di questa mattina, gli algerini hanno avuto difficoltà ad accedere alle piattaforme social, in particolare Facebook, Twitter, WhatsApp, Viber, Instagram Skype ed altri, e la velocità di Internet è stata anche ridotta, secondo quanto osservato dall’ANSA.

Per il sesto anno consecutivo, il Paese nordafricano ha fatto ricorso a questa misura per garantire la correttezza degli esami di maturità, evitando che vengano pubblicate domande e risposte sulle piattaforme social.