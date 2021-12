Trovato morto Paolo Calissano

Paolo Calissano si è spento a 54 anni nel suo appartamento a Roma, probabilmente a causa di un “mix letale” di farmaci, forse assunto volontariamente per togliersi la vita. Ne danno notizia i media italiani, che specificano tuttavia che si avranno certezze solo dopo l’autopsia. L’ex attore - diventato celebre in Italia per fiction e programmi come “Vivere”, “Vento di ponente” e “l’Isola dei famosi” - nel 1994 era stato anche conduttore di “Giochi senza frontiere” per la Rsi, assieme a Caterina Ruggeri. Sembra che fosse da diversi mesi in cura per una forte depressione. A dare l’allarme la compagna, che non aveva sue notizie da diversi giorni.

La carriera di Calissano, laureatosi in Economia all’Università di Boston, aveva subito un forte colpo nel 2005 quando era stato arrestato per spaccio di cocaina e per la morte di una ballerina brasiliana, deceduta per infarto dopo aver consumato la sostanza in casa dell’attore. Per questa vicenda nel 2006 aveva patteggiato una condanna a quattro anni di reclusione per omicidio colposo in conseguenza di un altro reato, ovvero la cessione della sostanza supefacente. La sua ultima apparizione in tv era stata nel 2018, nella fiction della Rai “Non dirlo al mio capo 2”.