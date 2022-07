Travolto dal ghiacciaio che frana, illeso

Tragedia sfiorata sulle montagne del Kirghizistan. Un gruppo di escursionisti composto da 9 britannici e un cittadino statunitense era in cammino sul passo di Dzhuuku, nella regione Issyk-Kul, quando una parte di un ghiacciaio si è staccato vicino alla gola di Juuku, provocando una valanga. L’incredibile fenomeno naturale è stato immortalato in un video postato dal britannico Harry Shimmin su Instagram.

“Ho pensato di morire”

Nel filmato si vede la nube di ghiaccio e neve passargli sopra la testa. “Avevamo appena raggiunto il punto più alto del nostro trekking e mi sono separato dal gruppo per scattare una foto in cima a una collina. Mentre scattavo l’immagine, ho sentito il suono del ghiaccio che si rompeva dietro di me. È qui che ho iniziato a girare il video”, racconta l’escursionista sul sul profilo social.”Ero lì già da qualche minuto, quindi sapevo che c’era un posto vicino dove potevo ripararmi. Mi sono spostato all’ultimo secondo e so che sarebbe stato più sicuro farlo subito. Sono consapevole di aver corso un grosso rischio. Mi sentivo in controllo, ma quando la neve ha iniziato a venire giù, si è fatto buio ed era difficile respirare. Ho pensato di morire”.