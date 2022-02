Tirolo, sale a 5 il numero delle vittime della valanga

Il luogo dell’incidente

L’incidente è avvenuto lontano dagli impianti di risalita e probabilmente ha interessato un gruppo di scialpinisti. Per il momento non ci sono informazioni sulla dinamica dell’incidente e sull’identità delle vittime. A Soelden, sul ghiacciaio di Rettenbach, un'altra slavina ha travolto cinque sciatori durante un fuoripista. Tutti sono stati tratti in salvo e trasportati nelle cliniche di Zams e di Soelden, come anche di Murnau in Baviera.