“Think different”, Swatch vince contro Apple

Apple ha subito una battuta d’arresto presso la Corte di giustizia europea per il suo slogan pubblicitario “Think different”. I giudici hanno respinto un ricorso del gigante statunitense contro una decisione dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (Euipo, European Union Intellectual Property Office), che aveva stabilito che il gruppo orologiero di Bienne aveva il diritto di proteggere il proprio slogan “Tick different” come marchio. Il produttore di Iphone aveva ritenuto che lo slogan di Swatch fosse troppo simile al suo, utilizzato per la prima volta da Apple nel 1997.