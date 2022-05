Texas, il killer minacciava la strage su Yubo

Salvador Ramos, il killer di Uvalde, ha minacciato stupri di ragazze e stragi nelle scuole, mostrando anche un fucile che aveva comprato, in live su Yubo, un’app francese usata da milioni di adolescenti in tutto il mondo. Lo hanno riferito alla Cnn alcuni utenti, tutti ragazzi, spiegando di non aver preso sul serio le minacce.