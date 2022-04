Texas e Tennesee si preparano per le esecuzioni dei condannati più anziani

In carcere da più di 30 anni

Si tratta di Carl Buntion, 78 anni, condannato per l’omicidio di un poliziotto nel 1990, e Oscar Franklin Smith, 72 anni, colpevole di aver ucciso la ex moglie e i suoi due figli adolescenti nel 1989. Entrambi saranno giustiziati con l’iniezione letale.