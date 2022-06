Terremoto in Afghanistan, almeno 1'000 morti

L’Afghanistan nuovamente in ginocchio, in preda all’emergenza scatenata da un potente terremoto che – secondo l’ultimo bilancio, che sembra comunque destinato ad aggravarsi – ha provocato almeno 1’000 morti e 1’500 feriti. È corsa contro il tempo per i soccorsi, ma l’allarme è scattato subito anche per un prevedibile acuirsi dell’emergenza alimentare in un paese già a rischio con molte aree ben sotto la soglia di povertà.