Teheran: “pronti a riprendere i colloqui”

“Siamo pronti a riprendere i colloqui di Vienna per ravvivare l’accordo sul nucleare e rimuovere le sanzioni americane nei prossimi giorni”. Lo ha confermato in conferenza stampa il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, sottolineando di apprezzare gli sforzi diplomatici e i negoziati franchi che porterebbero risultati, inclusi i benefici economici dell’accordo nucleare.

In mattinata la visita di Borrell

L'alto rappresentante per politica estera dell'Ue, Josep Borrell, era arrivato questa mattina a Teheran per convincere l'Iran a firmare l'accordo sul nucleare.