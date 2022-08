Svolta Usa, 350mld per il clima

Il Senato statunitense si avvia a regalare al presidente Joe Biden un’importante vittoria: dopo aver incassato i voti decisivi dei senatori Joe Manchin e Kyrsten Sinema, i democratici in Senato hanno introdotto in aula l’Inflation Reduction Act e sono riusciti, grazie al voto del vicepresidente Kamala Harris, ad avviare il dibattito sul provvedimento.

Una maratona di ore tramite la procedura del ‘vote-a-rama’, che consente ai senatori di proporre un numero illimitato di emendamenti da votare, in rapida successione, al termine di un breve dibattito. Una volta approvato in Senato - l’ostacolo maggiore finora da superare - l’Inflation Reduction Act sarà all’esame della Camera che, alla luce della maggioranza democratica, è attesa approvarlo in tempi stretti e consegnarlo così a Biden per la firma.

Il provvedimento è storico, uno "dei maggiori investimenti" mai effettuati in America, ripete da mesi il presidente americano. Include un ingente stanziamento, circa 370 miliardi di dollari, per combattere il cambiamento climatico e misure per ridurre il costo dei medicinali. Le spese previste saranno finanziate con una minimum tax del 15% sulle aziende che realizzano utili annuali superiori al miliardo di dollari, una tassa dell’1% sulle società che riacquistano azioni proprie e con un rafforzamento dell’Internal Revenue Service, l’agenzia delle entrate americana.

Il provvedimento "aiuterà ogni cittadino di questo paese e renderà l’America un posto migliore", ha detto il leader della maggioranza in Senato, il democratico Chuck Schumer. I repubblicani compatti bocciano l’iniziativa bollandola come deleteria per gli americani perché secondo loro mette a rischio l’economia, già sull’orlo della recessione. L’effetto delle nuove tasse sulle aziende, è la loro tesi, avrà un impatto negativo sulla creazione di posti di lavoro e farà alzare ulteriormente i prezzi.