Svezia, donna uccisa a evento politico

Almeno una persona è stata accoltellata a morte in Svezia, in occasione di una convention nazionale di politici avvenuta sull’Isola di Gotland, nel Baltico. Lo rende noto la polizia. Secondo il quotidiano online The Local, la vittima dell’accoltellamento è una donna, di una sessantina di anni, colpita al petto da un uomo sulla trentina, subito bloccato da un passante e arrestato. Secondo il giornale, l’attentatore è legato a un gruppo neonazista, il Nordic Resistance Movement. La donna, sulla sessantina, è stata trasportata d’urgenza in ospedale e sarebbe morta poco dopo. A quanto scrive il giornale, l’attacco è avvenuto nel punto dove avrebbe dovuto parlare una politica centrista.