Sventato un attentato in Svizzera

La polizia tedesca ha probabilmente impedito un attacco dinamitardo in una grande città svizzera. Un’unità speciale di intervento ha infatti arrestato due cittadini elvetici di 24 e 26 anni fortemente sospettati di voler acquistare esplosivi a Stoccarda (Germania) a tal fine.

Stando agli elementi dell’inchiesta, il duo intendeva usare l’esplosivo “per un crimine presumibilmente pianificato in una grande città” della Confederazione, hanno indicato oggi il Ministero pubblico e la polizia criminale del Baden-Württemberg, citati dall’agenzia di stampa tedesca Dpa. Tuttavia, nessun indizio lascia finora supporre un atto motivato da ragioni politiche, hanno aggiunto, senza fornire ulteriori dettagli in merito.

L’Ufficio federale di polizia (Fedpol) e il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) hanno indicato all’agenzia Keystone-ATS di essere a conoscenza degli arresti. Fedpol ha aggiunto di lavorare in stretto contatto con le autorità svizzere e del Baden-Württemberg competenti. Per il momento, l’MPC non ha aperto alcun procedimento penale al riguardo.