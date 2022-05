Sventati attack hacker all’Eurovision

Sono stati mitigati in collaborazione con la direzione Ict Rai e Eurovision TV - viene spiegato dalla Polizia - diversi attacchi informatici di natura Ddos (Distributed Denial of Service) diretti verso le infrastrutture di rete durante le operazioni di voto e l’esibizione canora. Dall’analisi delle evidenze sono stati individuati dal Cnaipic della Polizia Postale numerosi ‘Pc-zombie’ utilizzati per l’attacco informatico". Le ulteriori analisi e approfondimenti hanno delineato la mappatura geografica degli attacchi provenienti dall’estero.