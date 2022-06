Sulla tv greca mostrano come rubare la benzina

Come travasare benzina da un’auto utilizzando un semplice tubo. È il curioso ‘tutorial’ mandato in onda da un’emittente greca durante un servizio di due ore e venti minuti sul caro carburante.

La spiegazione

Nel video, mandato in onda sulla tv di stato Ert, si vede un meccanico intento a spiegare a un giornalista come estrarre la benzina da un’automobile usando un tubo, con tanto di dimostrazione pratica. Ma non solo: viene addirittura mostrato il punto ideale della vettura da forare per poter eventualmente ricavare il liquido in un altro modo.

Fioccano le polemiche

Com’era prevedibile, il video è diventato in breve tempo virale, circolando in rete e venendo ripreso da diversi media, anche in Italia. Le molte reazioni, divise tra l’indignato e l’ironico, non si sono fatte attendere.