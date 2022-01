Stupro di gruppo, confermati 9 anni a Robinho

Il problema diventa politico

“Siamo soddisfatti perché la giustizia ha fatto il suo corso - commenta l’avvocato Jacopo Gnocchi, legale di parte civile -. Il problema adesso diventa anche politico visto che i due condannati si trovano in Brasile da tempo”. Robinho, infatti, non sarà consegnato alla Giustizia italiana perché la Costituzione federale brasiliana non consente l’estradizione dei cittadini. Tuttavia, se l’Italia emettesse un mandato d’arresto internazionale contro il giocatore, quest’ultimo non potrà recarsi in nessun luogo che abbia un accordo con la vicina Penisola. Una situazione, di fatto, già in essere nel corso dei due gradi giudizio e indagini tanto che il calciatore non ha potuto mettere piede in quasi 70 nazioni del mondo, tra cui Argentina, Australia, Canada, Stati Uniti, Regno Unito e membri dell’Unione Europea.