Stretta sulle armi nello Stato di New York

Una settimana dopo la sentenza choc con cui la Corte Suprema ha cancellato la legge dello Stato di New York che limitava fortemente la possibilità di girare armati, il Parlamento dell’Empire State, controllato dai democratici, risponde con una nuova legge che vieta di portare pistole e fucili in molti luoghi pubblici: tra questi metro, bus, parchi, ospedali, ospizi, stadi e anche Times Square.

I requisiti

La legge prevede inoltre che chi chiede la licenza per un’arma debba sottoporsi a 16 ore di addestramento e a due ore di tiro al bersaglio, come pure ad una intervista in persona e ad un esame scritto. I richiedenti saranno soggetti all’esame di dirigenti locali, che manterranno una qualche discrezione nell’iter per la licenza.

Nella loro decisione i 9 saggi del massimo tribunale americano avevano sostenuto che la precedente legge di New York violava il secondo emendamento, riconoscendo però ai singoli Stati la facoltà di regolamentare dove si possono portare le armi.